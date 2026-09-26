Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), (ТА-185-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 658384
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер аккумуляторный, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кожух защитный, катушка с леской (установлена), инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, инструкция
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Уровень шума, дБ
84
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Размеры в упаковке, см
62х22х15
Вес, кг.
2.6
Описание товара Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), (ТА-185-21)
Аккумуляторный триммер ЗУБР 18В, 1 АКБ 2 А*ч ТА-185-21 используется для ухода за газоном, скашивания травы и сорняков. Благодаря сбалансированности и легкости инструмент идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает экологически чистую и не зависимую от электросети работу. Благодаря защитному кожуху оператор защищен от случайных травм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер аккумуляторный, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, кожух защитный, катушка с леской (установлена), инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, инструкция
Тип двигателя
электрический
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Уровень шума, дБ
84
Ширина скашивания (max), см
24
Обороты двигателя
8500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Аккумуляторный триммер ЗУБР 18В, 1 АКБ 2 А*ч ТА-185-21 используется для ухода за газоном, скашивания травы и сорняков. Благодаря сбалансированности и легкости инструмент идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора обеспечивает экологически чистую и не зависимую от электросети работу. Благодаря защитному кожуху оператор защищен от случайных травм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Триммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), (ТА-185-21) - этот товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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