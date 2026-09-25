Top.Mail.Ru
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 1
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 2
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 1
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 2
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
3 180 руб.  4 050 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние
3 180 руб. -21%
4 050 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х16х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, триммер , 2 аккумулятора, зу, леска , два колеса , катушка , ножи Причина уценки : повреждена коробка



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг


Теги товара: С колесами, прямая

Отзывы о товаре Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
150
Колеса
да
Ручка
Р-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, триммер , 2 аккумулятора, зу, леска , два колеса , катушка , ножи Причина уценки : повреждена коробка


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг


Теги товара: С колесами, прямая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...