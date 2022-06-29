Бензиновый триммер Huter GGT-1300S
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.76
Диаметр лески
2.4 мм
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
42.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
В наличии
Код товара: 35605
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5 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (разъемная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, наплечный ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
полуавтоматическая подача лески, легкий запуск Easy Start, электронное зажигание
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.76
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
42.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.43х0.36
Вес, кг.
7.55
Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1300S
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|1.70 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|43 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Ручка
|складная
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Комплектация
двигатель в сборе, штанга (разъемная), редуктор, защитный кожух, триммерная головка с леской, 3-лопастной нож, наплечный ремень, набор инструментов, емкость для смеси, очки, инструкция, упаковка
Особенности
полуавтоматическая подача лески, легкий запуск Easy Start, электронное зажигание
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.76
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
2.4 мм
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
46
Развернуть
Обороты двигателя
9500
Рабочий объём двигателя
42.7 см?
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|1.70 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Рабочий объем
|43 куб.см
|Обороты двигателя
|7500
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Ручка
|складная
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Цена однако приятная. Маленький вес, хороший результат.
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Кошу, работает, результат приятный. Такой же приятный как невысокая цена за хорошую вещь. Покупка оправдала ожидания, срезает все хорошо и ровно. Держать на себе удобно и не трудно, вес небольшой. Мощности хватает на все сюрпризы зарослей, срубает даже поросли деревьев. Кстати, собрать после получения тоже не составило труда. Полного бака хватает ровно на 30 минут.
Достоинства:
Косит заросли и бурьян. Не тяжелый, на плече лежит удобно.
Недостатки:
Не смогла найти
Комментарий:
Косит отлично, легкий, компактный. В общем работать с ним одно удовольствие. Ну а кроме восторгов по фактам, срубает густую траву, сносит зачатки кустарника, ветки режем без проблем. На такую не легкую работу полного бака хватает на пол часа примерно. И все это он делает достаточно тихо, противного визжащего звука не издает. Вибрация тоже умеренная, руки после работы чувствуют себя хорошо.
Достоинства:
Разборная штанга, влезает в багажник. Хорошо работает
Недостатки:
Нареканий нет
Комментарий:
Взял на участок, подравнивать углы и поребрики с огородом. Сначала думал буду в сарае оставлять, но с учетом его компактности решил забирать в город в кладовку. Разобрал, в багажник кинул, а дома в кладовке валяется. Рабочая лошадка, косит хорошо. И газонную траву и сорную одинаково. Заводится с первого раза, не проседает на густоте. Спина и руки после работы не болят. Вес небольшой, звук тихий. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Тихий, острый хороший нож, красивый ухоженный сад
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрела для себя любимой, с целью ухаживать за садом. Пространства небольшие, требуют особого ухода. Цена для такого агрегата не высокая, а результат отличный. Очень удобен в работе, свое дело делает аккуратно. Срезает даже высокую жесткую запущенную осоку и топинамбур. Пару раз срезала побеги кустов. При хранении много места не занимает, муж разбирает его, и он становится очень компактным. Рекомендую.
Достоинства:
Удобный в использовании, вес небольшой, женщина справится с агрегатом
Недостатки:
В процессе использования не нашла
Комментарий:
Не дорогой и простой, для меня это главное. Я смогла с ним разобраться и покосить участок самостоятельно. Проблем никаких не возникло, вопросов тоже. Удобный, вес не большой, при работе плече не устает. Вибрация не большая, противной ее не считаю, шум по ушам не бьет. Кошу между грядок, под кустами деревьями, вдоль поребриков и тд. Результат радует глаз.
Достоинства:
Мощный, скашивает все что ему попадается, отлично подходит для постоянного ухода за территорией.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Слежу за дачей весь сезон, делаю все регулярно понемногу. Есть места, где растет сорная трава в большом количестве. Триммер снимает ее без проблем на любой стадии роста. Иногда попадаю на мелкие веточки, режет их без проблем не останавливается. Заправленного бака мне хватает на половину участка. Работает тихо, в руках держать удобно, эргономичный.
Достоинства:
Отличная косилка за свою цену! Мощная, простая в использовании! Косит на ура, шумит не громко!
Комментарий:
За день использования в активном режиме проблем не возникло, заводится на раз, косит все подряд, даже леской из комплекта сшибает жесткую траву почти по пояс, а ножом так вообще (испытал на ветках в 1.5 см примерно - легко!) Даже на примитивном плечевом ремне, вес лично мне не ощутим. Когда выбирал, мне говорили о ненадежности катушки с леской. Ну не знаю, может в кривых руках и рассыпается, я напоролся на ржавую проволоку, которую на нее намотало, так ничего - одна царапинка. Кирпич задел, крышка слетела, так одел и вперед.
Бензиновый триммер Huter GGT-1300S - этот товар вы можете купить по цене 5070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1300S
Достоинства:
Цена однако приятная. Маленький вес, хороший результат.
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Кошу, работает, результат приятный. Такой же приятный как невысокая цена за хорошую вещь. Покупка оправдала ожидания, срезает все хорошо и ровно. Держать на себе удобно и не трудно, вес небольшой. Мощности хватает на все сюрпризы зарослей, срубает даже поросли деревьев. Кстати, собрать после получения тоже не составило труда. Полного бака хватает ровно на 30 минут.
Достоинства:
Косит заросли и бурьян. Не тяжелый, на плече лежит удобно.
Недостатки:
Не смогла найти
Комментарий:
Косит отлично, легкий, компактный. В общем работать с ним одно удовольствие. Ну а кроме восторгов по фактам, срубает густую траву, сносит зачатки кустарника, ветки режем без проблем. На такую не легкую работу полного бака хватает на пол часа примерно. И все это он делает достаточно тихо, противного визжащего звука не издает. Вибрация тоже умеренная, руки после работы чувствуют себя хорошо.
Достоинства:
Разборная штанга, влезает в багажник. Хорошо работает
Недостатки:
Нареканий нет
Комментарий:
Взял на участок, подравнивать углы и поребрики с огородом. Сначала думал буду в сарае оставлять, но с учетом его компактности решил забирать в город в кладовку. Разобрал, в багажник кинул, а дома в кладовке валяется. Рабочая лошадка, косит хорошо. И газонную траву и сорную одинаково. Заводится с первого раза, не проседает на густоте. Спина и руки после работы не болят. Вес небольшой, звук тихий. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Тихий, острый хороший нож, красивый ухоженный сад
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрела для себя любимой, с целью ухаживать за садом. Пространства небольшие, требуют особого ухода. Цена для такого агрегата не высокая, а результат отличный. Очень удобен в работе, свое дело делает аккуратно. Срезает даже высокую жесткую запущенную осоку и топинамбур. Пару раз срезала побеги кустов. При хранении много места не занимает, муж разбирает его, и он становится очень компактным. Рекомендую.
Достоинства:
Удобный в использовании, вес небольшой, женщина справится с агрегатом
Недостатки:
В процессе использования не нашла
Комментарий:
Не дорогой и простой, для меня это главное. Я смогла с ним разобраться и покосить участок самостоятельно. Проблем никаких не возникло, вопросов тоже. Удобный, вес не большой, при работе плече не устает. Вибрация не большая, противной ее не считаю, шум по ушам не бьет. Кошу между грядок, под кустами деревьями, вдоль поребриков и тд. Результат радует глаз.
Достоинства:
Мощный, скашивает все что ему попадается, отлично подходит для постоянного ухода за территорией.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Слежу за дачей весь сезон, делаю все регулярно понемногу. Есть места, где растет сорная трава в большом количестве. Триммер снимает ее без проблем на любой стадии роста. Иногда попадаю на мелкие веточки, режет их без проблем не останавливается. Заправленного бака мне хватает на половину участка. Работает тихо, в руках держать удобно, эргономичный.
Достоинства:
Отличная косилка за свою цену! Мощная, простая в использовании! Косит на ура, шумит не громко!
Комментарий:
За день использования в активном режиме проблем не возникло, заводится на раз, косит все подряд, даже леской из комплекта сшибает жесткую траву почти по пояс, а ножом так вообще (испытал на ветках в 1.5 см примерно - легко!) Даже на примитивном плечевом ремне, вес лично мне не ощутим. Когда выбирал, мне говорили о ненадежности катушки с леской. Ну не знаю, может в кривых руках и рассыпается, я напоролся на ржавую проволоку, которую на нее намотало, так ничего - одна царапинка. Кирпич задел, крышка слетела, так одел и вперед.