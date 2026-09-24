STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)
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Характеристики
Описание товара STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада - эта работа у него отлично получается. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения вокруг деревьев и под кустами, вдоль газона и забора. Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: легче и компактнее, меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Обеспечивает удоство и качество кошения. Достаточная ширина кошения. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной. Регулируемая по длине штанга позволяет легко настроить изделие ?под себя? и компактно хранить его между работами и в зимнее время. Полуавтоматической катушка для простоты эксплуатации. Специальный крюк для крепления удлинителя.
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Теги товара: электрический, С колесами, Двигатель снизу, прямая
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Теги товара: электрический, С колесами, Двигатель снизу, прямая
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