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STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) купить с доставкой в Москве
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STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)

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STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 1
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 2
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 3
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 4
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 5
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 6
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 7
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 8
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 9
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 10
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 11
STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 1
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 2
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 3
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 4
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 5
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 6
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 7
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 8
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 9
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 10
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 11
  • STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658378
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STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический , кожух защитный , катушка с леской (установлена) , инструкция по безопасности , руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х21х12
Вес, кг.
2.19

Описание товара STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)

Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада - эта работа у него отлично получается. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения вокруг деревьев и под кустами, вдоль газона и забора. Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: легче и компактнее, меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Обеспечивает удоство и качество кошения. Достаточная ширина кошения. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной. Регулируемая по длине штанга позволяет легко настроить изделие ?под себя? и компактно хранить его между работами и в зимнее время. Полуавтоматической катушка для простоты эксплуатации. Специальный крюк для крепления удлинителя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, Двигатель сверху

Отзывы о товаре STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер электрический , кожух защитный , катушка с леской (установлена) , инструкция по безопасности , руководство по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
400
Уровень шума, дБ
92
Ширина скашивания (max), см
25
Колеса
да
Обороты двигателя
11500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
T-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный инструмент для поддержания участка в порядке. Аккуратное, чистое и быстрое кошение в укромных уголках сада - эта работа у него отлично получается. Для скашивания растительности (травы) на садовых участках и газонах в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Легкий и маневренный триммер. Удобен для кошения вокруг деревьев и под кустами, вдоль газона и забора. Прекрасная альтернатива бензиновому триммеру: легче и компактнее, меньшая мощность при той же режущей способности, отсутствие необходимости необходимости постоянной покупки ГСМ и приготовления смеси, легкость и компактность, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов. Обеспечивает удоство и качество кошения. Достаточная ширина кошения. Нижнее расположение двигателя упрощает и облегчает конструкцию и делает ее более надежной. Регулируемая по длине штанга позволяет легко настроить изделие ?под себя? и компактно хранить его между работами и в зимнее время. Полуавтоматической катушка для простоты эксплуатации. Специальный крюк для крепления удлинителя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, Двигатель сверху
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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