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Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П

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Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 1
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 2
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 3
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 4
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 5
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 6
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 7
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 8
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 9
Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 1
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 2
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 3
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 4
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 5
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 6
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 7
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 8
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 9
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475496
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Размеры в упаковке, см
32х32х23
Вес, кг.
9.76

Описание товара Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П

Триммер бензиновый БТР-2500П Ресанта - мощный инструмент для скашивания, представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать не только высокую и низкую траву, но древесную поросль и кустарники. Кроме того, у этой модели не плечевой ремень, а ранцевый, что облегчает работу с триммером.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Описание
Триммер бензиновый БТР-2500П Ресанта - мощный инструмент для скашивания, представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Часто дачники отдают приоритет этой бензиновой модели, ведь не на каждом участке есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Мощность триммера позволяет снимать не только высокую и низкую траву, но древесную поросль и кустарники. Кроме того, у этой модели не плечевой ремень, а ранцевый, что облегчает работу с триммером.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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