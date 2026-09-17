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Бензиновый триммер Huter GGT-1500S купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер Huter GGT-1500S

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Бензиновый триммер Huter GGT-1500S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35607
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.19х0.44х0.36х0.3х0.22
Вес, кг.
9.13

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1500S

Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 2 л.с., бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ, прямая штанга



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Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1500S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 2 л.с., бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ, прямая штанга


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый триммер Huter GGT-1500S - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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