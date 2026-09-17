Бензиновый триммер Huter GGT-1500S
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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35607
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.19х0.44х0.36х0.3х0.22
Вес, кг.
9.13
Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1500S
Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 2 л.с., бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ, прямая штанга
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Внимание: комплект состоит из 2х единиц: отдельно поставляется двигатель, отдельно штанга. Бензиновый триммер, нождиск в комплекте, антивибрационная система, ширина скашивания 26 см, вес: 7 кг, мощность 2 л.с., бак на 0.7 л, уровень шума 96 дБ, прямая штанга
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Бензиновый триммер Huter GGT-1500S - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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