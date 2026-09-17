Триммер бензиновый Patriot PT 4555ES Country 250108045
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
1840
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%9 600 руб. 14 813 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182315
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/универсальный ключ/ключ шестигранный/четырехлопастной нож/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
регулировка высоты ручки
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.66х0.35х0.35х0.35х0.27
Вес, кг.
10.72
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 4555ES Country 250108045
Универсальный триммер. Предназначен для стрижки газонов и скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Двухтактный двигатель.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/универсальный ключ/ключ шестигранный/четырехлопастной нож/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
регулировка высоты ручки
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.1
Мощность электрического двигателя
1840
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
43 см3
Обороты двигателя
8000
Развернуть
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Универсальный триммер. Предназначен для стрижки газонов и скашивания густой травы на неровных, больших площадях. Двухтактный двигатель.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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