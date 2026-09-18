Триммер электрический Makita UR3501
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%8 910 руб. 22 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.32х0.12
Вес, кг.
6.25
Описание товара Триммер электрический Makita UR3501
Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.
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Электрический триммер Makita UR3501 – легкий инструмент для ухода за газоном небольшой площади. Конструкция рукоятки и подвесная система с плечевым ремнем позволяет пользователю работать с меньшей усталостью и обеспечивает больший комфорт во время эксплуатации. Все части инструмента закрепляются вдоль длинной штанги. Вверху располагается пластмассовый кожух электродвигателя. Мощность асинхронного электрического двигателя достигает 1000 Вт. Он питается от однофазной электрической сети (220 В, 50 Гц), оборудован плавным пуском. Частота вращения достигает 7.500 оборотов в минуту.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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