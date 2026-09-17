Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%4 820 руб. 7 223 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
Электрический триммер; Катушка с кордом (1.6 мм х 6 м).
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Уровень шума, дБ
83
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х22х14
Вес, кг.
3.5
Описание товара Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00
Электрический триммер Gardena Small Cut Plus 350/23 09806-20.000.00 с удлиненной штангой подходит высоким людям. Оснащен механизмом разгрузки кабеля и полуавтоматической подачей корда. Двигатель 350 Вт обеспечивает высокую производительность, не выделяет вредные выхлопы. Двуручное управление делает работу безопасной и удобной.
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
Электрический триммер; Катушка с кордом (1.6 мм х 6 м).
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Диаметр лески
1.6
Уровень шума, дБ
83
Ширина скашивания (max), см
23
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Электрический триммер Gardena Small Cut Plus 350/23 09806-20.000.00 с удлиненной штангой подходит высоким людям. Оснащен механизмом разгрузки кабеля и полуавтоматической подачей корда. Двигатель 350 Вт обеспечивает высокую производительность, не выделяет вредные выхлопы. Двуручное управление делает работу безопасной и удобной.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Триммер садовый электрический Gardena SmallCut Plus 350/23 09806-20.000.00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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