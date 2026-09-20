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Триммер бензиновый DEKO DKTR43 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый DEKO DKTR43

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Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 1
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 2
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 3
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 4
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 5
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 6
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 7
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 8
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 9
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 10
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 11
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 12
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 13
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 1
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 2
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 3
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 4
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 5
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 6
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 7
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 8
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 9
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 10
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 11
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 12
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 13
  • Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568616
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Комплектация
бензиновый триммер, катушка с леской, трёхлопастной нож, плечевой ремень, бутылка для масла, шестигранный ключ, гаечный ключ, крестовая / шлицевая отвертка, гаечный ключ с крестообразным шлицем, инструкция, упаковка
Особенности
ручной стартер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Скорость вращения ножа
3200
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.41х0.23
Вес, кг.
12

Описание товара Триммер бензиновый DEKO DKTR43

Триммер бензиновый DEKO DKTR43 станет надежным помощником на даче и дома, позволяя эффективно справляться со скашиванием травы на приусадебных участках. Он оборудован 2-тактным двигателем с мощностью 1.7 л.с на верхней части штанги и топливным баком емкостью 1.2 л. В качестве оснастки используется леска, которая позволяет выполнять обработку зоны шириной 250 мм. Эргономичная рукоятка с регулировкой длины и плечевой ремень гарантируют комфортное удержание инструмента со сниженной усталостью. Функция защиты от случайного нажатия и защитный кожух делают эксплуатацию DEKO DKTR43 более безопасной.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый DEKO DKTR43




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Комплектация
бензиновый триммер, катушка с леской, трёхлопастной нож, плечевой ремень, бутылка для масла, шестигранный ключ, гаечный ключ, крестовая / шлицевая отвертка, гаечный ключ с крестообразным шлицем, инструкция, упаковка
Особенности
ручной стартер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
1.2
Ширина скашивания
25
Рабочий объем
42.7 см3
Обороты двигателя
3200
Скорость вращения ножа
3200
Расположение двигателя
верхнее
Развернуть
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер бензиновый DEKO DKTR43 станет надежным помощником на даче и дома, позволяя эффективно справляться со скашиванием травы на приусадебных участках. Он оборудован 2-тактным двигателем с мощностью 1.7 л.с на верхней части штанги и топливным баком емкостью 1.2 л. В качестве оснастки используется леска, которая позволяет выполнять обработку зоны шириной 250 мм. Эргономичная рукоятка с регулировкой длины и плечевой ремень гарантируют комфортное удержание инструмента со сниженной усталостью. Функция защиты от случайного нажатия и защитный кожух делают эксплуатацию DEKO DKTR43 более безопасной.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый DEKO DKTR43 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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