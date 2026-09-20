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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500 купить с доставкой в Москве
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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500

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Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1500
Ширина скашивания
40
Обороты двигателя
5500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 530 руб.  7 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568630
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, лезвие, катушка с леской, штифт блокирующий, ремень, шестигранный ключ 2 шт, ключ с открытым концом, ключ для фиксации пильного полотна, комплект крепежа, документация, упаковка
Особенности
жесткий приводной разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1500
Уровень шума
96
Ширина скашивания
40
Обороты двигателя
5500
Скорость вращения ножа
5500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х20х19
Вес, кг.
5.5

Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500

Триммер электрический DEKO DKTR1500 – ручной инструмент, сочетающий в себе высокую производительность, надежность и удобство, что делает данное решение отличным выбором для использования на дачном или придомовом городском участке и позволит вам с легкостью ухаживать за газоном, придавая ему необходимую форму. В основе этой модели – двигатель мощностью 1500 Вт, который способен развивать скорость вращения рабочей насадки до 5500 об/мин. Благодаря этому инструмент позволит вам с легкостью скашивать не только траву разной жесткости и густоты, но и небольшие кустарники. В качестве рабочей насадки может использоваться леска или нож. При их помощи максимальная площадь скашивания может достигать 400 мм. Другой особенностью триммера DEKO DKTR1500 является удобство использования. Модель оснащена плечевым ремнем, а также обладает легкой и эргономичной конструкцией с прямой штангой и регулируемой D-образной рукояткой, что сделает вашу работу комфортной. Кроме того, в конструкции предусмотрен кожух, который обеспечит надежную защиту оператора от летящей травы. В качестве источника питания используется сеть 240 В. Инструмент поставляется в фирменной упаковке с различными аксессуарами.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, лезвие, катушка с леской, штифт блокирующий, ремень, шестигранный ключ 2 шт, ключ с открытым концом, ключ для фиксации пильного полотна, комплект крепежа, документация, упаковка
Особенности
жесткий приводной разборный вал
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1500
Уровень шума
96
Ширина скашивания
40
Обороты двигателя
5500
Скорость вращения ножа
5500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер электрический DEKO DKTR1500 – ручной инструмент, сочетающий в себе высокую производительность, надежность и удобство, что делает данное решение отличным выбором для использования на дачном или придомовом городском участке и позволит вам с легкостью ухаживать за газоном, придавая ему необходимую форму. В основе этой модели – двигатель мощностью 1500 Вт, который способен развивать скорость вращения рабочей насадки до 5500 об/мин. Благодаря этому инструмент позволит вам с легкостью скашивать не только траву разной жесткости и густоты, но и небольшие кустарники. В качестве рабочей насадки может использоваться леска или нож. При их помощи максимальная площадь скашивания может достигать 400 мм. Другой особенностью триммера DEKO DKTR1500 является удобство использования. Модель оснащена плечевым ремнем, а также обладает легкой и эргономичной конструкцией с прямой штангой и регулируемой D-образной рукояткой, что сделает вашу работу комфортной. Кроме того, в конструкции предусмотрен кожух, который обеспечит надежную защиту оператора от летящей травы. В качестве источника питания используется сеть 240 В. Инструмент поставляется в фирменной упаковке с различными аксессуарами.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Отзывы


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