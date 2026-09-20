Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500
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Характеристики
Описание товара Триммер садовый электрический DEKO DKTR1500
Триммер электрический DEKO DKTR1500 – ручной инструмент, сочетающий в себе высокую производительность, надежность и удобство, что делает данное решение отличным выбором для использования на дачном или придомовом городском участке и позволит вам с легкостью ухаживать за газоном, придавая ему необходимую форму. В основе этой модели – двигатель мощностью 1500 Вт, который способен развивать скорость вращения рабочей насадки до 5500 об/мин. Благодаря этому инструмент позволит вам с легкостью скашивать не только траву разной жесткости и густоты, но и небольшие кустарники. В качестве рабочей насадки может использоваться леска или нож. При их помощи максимальная площадь скашивания может достигать 400 мм. Другой особенностью триммера DEKO DKTR1500 является удобство использования. Модель оснащена плечевым ремнем, а также обладает легкой и эргономичной конструкцией с прямой штангой и регулируемой D-образной рукояткой, что сделает вашу работу комфортной. Кроме того, в конструкции предусмотрен кожух, который обеспечит надежную защиту оператора от летящей травы. В качестве источника питания используется сеть 240 В. Инструмент поставляется в фирменной упаковке с различными аксессуарами.
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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