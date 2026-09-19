Триммер электрический Huter GET-LS45
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Huter GET-LS45
Выполненный в прочном корпусе триммер электрический HUTER GET-LS45 без проблем справится с любыми видами поросли и поможет привести придомовую территорию, садовый, дачный или только что полученный в распоряжение густо поросший сорняками, сухостоем, кустарниковой порослью участок в идеальное состояние. Функционирует от электродвигателя мощностью 1500 Вт. Работает на скорости до 8000 об/мин и получает питание от бытовой электросети. В качестве режущего инструмента используются прочная леска диаметром 2 мм и металлический нож. Триммер электрический HUTER GET-LS45 имеет в конструкции популярную полуавтоматическую косильную катушку, диаметр стрижки составляет 42 см. Разборная прямая штанга удобна в хранении и транспортировке. Верхнее расположение двигателя позволяет безопасно проводить работы даже на влажной траве. Рукоять имеет эргономичную D-образную форму, обеспечивающую прочное удержание инструмента в руках.
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