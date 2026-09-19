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Триммер электрический Huter GET-LS45 купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Huter GET-LS45

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Триммер электрический Huter GET-LS45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
7 330 руб.  8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475485
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
9

Описание товара Триммер электрический Huter GET-LS45

Выполненный в прочном корпусе триммер электрический HUTER GET-LS45 без проблем справится с любыми видами поросли и поможет привести придомовую территорию, садовый, дачный или только что полученный в распоряжение густо поросший сорняками, сухостоем, кустарниковой порослью участок в идеальное состояние. Функционирует от электродвигателя мощностью 1500 Вт. Работает на скорости до 8000 об/мин и получает питание от бытовой электросети. В качестве режущего инструмента используются прочная леска диаметром 2 мм и металлический нож. Триммер электрический HUTER GET-LS45 имеет в конструкции популярную полуавтоматическую косильную катушку, диаметр стрижки составляет 42 см. Разборная прямая штанга удобна в хранении и транспортировке. Верхнее расположение двигателя позволяет безопасно проводить работы даже на влажной траве. Рукоять имеет эргономичную D-образную форму, обеспечивающую прочное удержание инструмента в руках.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Huter GET-LS45




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Выполненный в прочном корпусе триммер электрический HUTER GET-LS45 без проблем справится с любыми видами поросли и поможет привести придомовую территорию, садовый, дачный или только что полученный в распоряжение густо поросший сорняками, сухостоем, кустарниковой порослью участок в идеальное состояние. Функционирует от электродвигателя мощностью 1500 Вт. Работает на скорости до 8000 об/мин и получает питание от бытовой электросети. В качестве режущего инструмента используются прочная леска диаметром 2 мм и металлический нож. Триммер электрический HUTER GET-LS45 имеет в конструкции популярную полуавтоматическую косильную катушку, диаметр стрижки составляет 42 см. Разборная прямая штанга удобна в хранении и транспортировке. Верхнее расположение двигателя позволяет безопасно проводить работы даже на влажной траве. Рукоять имеет эргономичную D-образную форму, обеспечивающую прочное удержание инструмента в руках.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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