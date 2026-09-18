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Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230695
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Описание товара Электрический триммер Huter GET-1500B
Современный электрический триммер Huter GET-1500B незаменимый помощник по уходу за придомовой территорией или частным хозяйством. Он избавит вас от травы в труднодоступных местах: по периметру заборов, рядом с кустами и деревьями, а так же удалит травянистые заросли или просто подравняет газон. Ширина кошения за проход 42 см. Компактный за счет разборной штанги и небольшого корпуса электрический триммер не займет много места при хранения. Так же стоит отметить небольшой вес всего 6.5 кг. Мощность двигателя электротриммера составляет 1500 Вт, этого достаточно для скашивания травы, сухостоя и мелкой древесной поросли. Сохранить оптимальную температуру позволяет наличие воздушного охлаждения. Верхнее расположение двигателя защищает от попадания мелкого мусора и воды при кошении влажной травы. У модели Huter GET-1500B богатая комплектация: 3-лопастной нож, катушка с нейлоновой леской 2 мм, защитный кожух и ремень на плечо. Удобная велосипедная рукоять делает процесс работы легким.
Современный электрический триммер Huter GET-1500B незаменимый помощник по уходу за придомовой территорией или частным хозяйством. Он избавит вас от травы в труднодоступных местах: по периметру заборов, рядом с кустами и деревьями, а так же удалит травянистые заросли или просто подравняет газон. Ширина кошения за проход 42 см. Компактный за счет разборной штанги и небольшого корпуса электрический триммер не займет много места при хранения. Так же стоит отметить небольшой вес всего 6.5 кг. Мощность двигателя электротриммера составляет 1500 Вт, этого достаточно для скашивания травы, сухостоя и мелкой древесной поросли. Сохранить оптимальную температуру позволяет наличие воздушного охлаждения. Верхнее расположение двигателя защищает от попадания мелкого мусора и воды при кошении влажной травы. У модели Huter GET-1500B богатая комплектация: 3-лопастной нож, катушка с нейлоновой леской 2 мм, защитный кожух и ремень на плечо. Удобная велосипедная рукоять делает процесс работы легким.
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