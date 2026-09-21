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Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
  • Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706836
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х27х16
Вес, кг.
3.7

Описание товара Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

Триммер для травы Bosch ART 30 06008A5400 – компактная модель для обработки газонов небольших размеров. Позволяет с легкостью обработать труднодоступные участки.



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Отзывы о товаре Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер для травы Bosch ART 30 06008A5400 – компактная модель для обработки газонов небольших размеров. Позволяет с легкостью обработать труднодоступные участки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Bosch ART 30 480Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска – стоимость товара 10260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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