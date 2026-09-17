Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country 250108035
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.8
Мощность электрического двигателя
1300
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%9 030 руб. 14 738 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
разборная штанга
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.8
Топливный бак, л
0.9
Мощность электрического двигателя
1300
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х40х29
Вес, кг.
10
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country 250108035
Бензотриммер PATRIOT PT 3555ES Country 250108035 — инструмент для проведения работ по декоративному скашиванию. Двигатель работает на топливной смеси. Праймер облегчает запуск. Модель способна скашивать траву любой высоты. Режущий нож используется для борьбы с зарослями борщевика и амброзии.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
разборная штанга
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.8
Топливный бак, л
0.9
Мощность электрического двигателя
1300
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Развернуть
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Бензотриммер PATRIOT PT 3555ES Country 250108035 — инструмент для проведения работ по декоративному скашиванию. Двигатель работает на топливной смеси. Праймер облегчает запуск. Модель способна скашивать траву любой высоты. Режущий нож используется для борьбы с зарослями борщевика и амброзии.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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