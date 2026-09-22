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Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 8
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 9
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 10
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 11
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 12
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 13
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 14
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 15
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 16
Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Ширина скашивания
43
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 8
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 9
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 10
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 11
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 12
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 13
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 14
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 15
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 16
  • Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716924
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Топливный бак, л
0.85
Ширина скашивания
43
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
8.38

Описание товара Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Триммер StarWind сочетает в себе мощный бензиновый двигатель с оборотами 3000 об/мин и эргономичную U-образную (велосипедную) ручку — вы получите комфорт даже при длительной работе на участке. Прямая штанга обеспечивает точность, а верхнее расположение двигателя снижает усталость рук. Топливный бак объёмом 0,85 л позволит косить без частых перерывов. Идеально подходит как для обработки газонов, так и для борьбы с зарослями.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
1.1
Топливный бак, л
0.85
Ширина скашивания
43
Обороты двигателя
3000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Описание
Триммер StarWind сочетает в себе мощный бензиновый двигатель с оборотами 3000 об/мин и эргономичную U-образную (велосипедную) ручку — вы получите комфорт даже при длительной работе на участке. Прямая штанга обеспечивает точность, а верхнее расположение двигателя снижает усталость рук. Топливный бак объёмом 0,85 л позволит косить без частых перерывов. Идеально подходит как для обработки газонов, так и для борьбы с зарослями.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Starwind GT-33 800Вт 1.1л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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