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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656208
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Описание товара Бензиновый триммер GGT-15004Т (четырёхтактный) Huter
Бензиновый триммер Huter GGT-15004T - предназначен обработки газона, скашивания травы и мелких кустарников. Установив на бензокосу нож можно косить сухостой, толстые стебли и бурьян. Бензотриммер это современный вариант ручного инструмента косы. Эта модель имеет четырехтактный двигатель, топливом для которого является бензин с октановым числом не менее 92. Система принудительного воздушного охлаждения предотвратит перегрев двигателя. Для более комфортной эксплуатации триммер оборудован велосипедной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Рукоятка состоит из двух частей, для регулировки положения. В комплекте идет широкий плечевой ремень, который снижает нагрузку на позвоночник и оптимально распределяет нагрузку по всему телу. современный четырехтактный двигатель с системой анти вибрации и легким ручным запуском, управление триммером расположено прямо на рукоятке, топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения, в качестве режущего элемента используется леска сечением 2 мм или нож для травы и более жёсткого кустарника, удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а также направлять его рабочую часть в нужное место.
Бензиновый триммер Huter GGT-15004T - предназначен обработки газона, скашивания травы и мелких кустарников. Установив на бензокосу нож можно косить сухостой, толстые стебли и бурьян. Бензотриммер это современный вариант ручного инструмента косы. Эта модель имеет четырехтактный двигатель, топливом для которого является бензин с октановым числом не менее 92. Система принудительного воздушного охлаждения предотвратит перегрев двигателя. Для более комфортной эксплуатации триммер оборудован велосипедной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Рукоятка состоит из двух частей, для регулировки положения. В комплекте идет широкий плечевой ремень, который снижает нагрузку на позвоночник и оптимально распределяет нагрузку по всему телу. современный четырехтактный двигатель с системой анти вибрации и легким ручным запуском, управление триммером расположено прямо на рукоятке, топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения, в качестве режущего элемента используется леска сечением 2 мм или нож для травы и более жёсткого кустарника, удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а также направлять его рабочую часть в нужное место.
Бензиновый триммер GGT-15004Т (четырёхтактный) Huter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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