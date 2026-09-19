Top.Mail.Ru
Триммер электрический Champion ET1211A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер электрический Champion ET1211A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 1
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 2
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 3
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 4
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 5
Триммер электрический Champion ET1211A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 1
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 2
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 3
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 4
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 5
  • Триммер электрический Champion ET1211A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 790 руб.  8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475481
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
4.36

Описание товара Триммер электрический Champion ET1211A

Электрический триммер CHAMPION ET1211А оптимально подходит для скашивания травы и мелких кустарников. Оснасткой служит либо леска, либо трехлопастный нож. Защитный кожух оберегает оператора от летящих частиц. Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Champion ET1211A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Электрический триммер CHAMPION ET1211А оптимально подходит для скашивания травы и мелких кустарников. Оснасткой служит либо леска, либо трехлопастный нож. Защитный кожух оберегает оператора от летящих частиц. Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Champion ET1211A - данный товар вы можете купить по цене 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...