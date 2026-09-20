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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656209
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Описание товара Бензиновый триммер GGT-2500ТA Huter
Бензотриммер HUTER GGT-15004Т – садовая техника для покоса травы, разросшихся кустарников и дикой поросли на участке. Бензиновый триммер идеально подходит для регулярной уборки на небольшой территории в саду или перед домом. HUTER GGT-15004Т - это единственная модель с четырехтактным бензиновым двигателем. Инструмент полностью автономен от сети – для работы требуется только бензин. Полупрозрачный топливный бак позволяет легко контролировать расход топлива. Бензотриммер прост в управлении и не требует специализированных навыков от человека. Все органы управления вынесены на рукоятку. Ранцевый ремень и стандартная система защиты от вибрации делают работу с инструментом комфортнее. Безопасность обеспечивают защитный кожух и очки. В комплекте к бензотриммеру идут: катушка «Easy Load» с безразборной заправкой лески, диск 40ТР с твердосплавными победитовыми напайками, ранцевый ремень, защитные очки. Бензиновый триммер HUTER GGT-1500TX имеет схожие характеристики и комплектацию, но работает от двухтактного двигателя. Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров. Преимущества Huter GGT-15004Т 70/2/50 Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии, Ранцевый ремень для удобства при длительной работе, Катушка «Easy Load» с быстрой, безразборной заправкой лески, Система гашения вибрации - повышения работоспособности оператора, Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность.
Бензотриммер HUTER GGT-15004Т – садовая техника для покоса травы, разросшихся кустарников и дикой поросли на участке. Бензиновый триммер идеально подходит для регулярной уборки на небольшой территории в саду или перед домом. HUTER GGT-15004Т - это единственная модель с четырехтактным бензиновым двигателем. Инструмент полностью автономен от сети – для работы требуется только бензин. Полупрозрачный топливный бак позволяет легко контролировать расход топлива. Бензотриммер прост в управлении и не требует специализированных навыков от человека. Все органы управления вынесены на рукоятку. Ранцевый ремень и стандартная система защиты от вибрации делают работу с инструментом комфортнее. Безопасность обеспечивают защитный кожух и очки. В комплекте к бензотриммеру идут: катушка «Easy Load» с безразборной заправкой лески, диск 40ТР с твердосплавными победитовыми напайками, ранцевый ремень, защитные очки. Бензиновый триммер HUTER GGT-1500TX имеет схожие характеристики и комплектацию, но работает от двухтактного двигателя. Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров. Преимущества Huter GGT-15004Т 70/2/50 Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии, Ранцевый ремень для удобства при длительной работе, Катушка «Easy Load» с быстрой, безразборной заправкой лески, Система гашения вибрации - повышения работоспособности оператора, Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность.
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