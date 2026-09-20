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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656211
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Описание товара Бензиновый триммер GGT-2000 4Т (четырёхтактный) Huter
Легкий бензиновый триммер HUTER GGT-2000 4T оснащен четырехтактным двигателем мощностью 2,7 л. с, с воздушным охлаждением. Чтобы было просто отследить расход топлива, триммер оборудован полупрозрачным топливным баком объемом до 1,2 л. Триммер оборудован неразборным жёстким приводным валом. Система гашения вибраций дает возможность дольше работать, не уставая. Благодаря защитному кожуху скошенная трава не попадает на одежду. Для комфортной и продолжительной работы есть удобная велосипедная рукоятка. В комплектацию бензинового триммера Huter GGT-2000 4T входит катушка с леской, нож для более высокой и плотной травы.
Легкий бензиновый триммер HUTER GGT-2000 4T оснащен четырехтактным двигателем мощностью 2,7 л. с, с воздушным охлаждением. Чтобы было просто отследить расход топлива, триммер оборудован полупрозрачным топливным баком объемом до 1,2 л. Триммер оборудован неразборным жёстким приводным валом. Система гашения вибраций дает возможность дольше работать, не уставая. Благодаря защитному кожуху скошенная трава не попадает на одежду. Для комфортной и продолжительной работы есть удобная велосипедная рукоятка. В комплектацию бензинового триммера Huter GGT-2000 4T входит катушка с леской, нож для более высокой и плотной травы.
Бензиновый триммер GGT-2000 4Т (четырёхтактный) Huter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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