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Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40 купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40
11 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Вес, г.
5

Описание товара Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40

Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40



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Отзывы о товаре Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40




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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый KB-44/52BB ИНТЕРСКОЛ 910.0.0.40 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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