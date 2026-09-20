Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач
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Характеристики
Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 2*2.0Ач
Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой эффективное решение для ухода за садом и придомовой территорией. Эти инструменты сочетают в себе инновационные технологии и удобство использования, делая процесс обработки газонов простым и быстрым. Модель оснащена D-образной ручкой, обеспечивающей комфортную работу и надежный хват. Прямая штанга обеспечивает улучшенный контроль во время скашивания. Будучи аккумуляторным садовым инструментом, этот триммер привлекает владельцев, предпочитающих мобильность и свободу от проводов. С мощным электрическим двигателем мощностью 300 Вт этот триммер справляется с задачами по уходу за небольшими участками зелени. Ширина скашивания составляет 15 см, что идеально подходит для точных работ в узких и труднодоступных местах. С нижним расположением двигателя триммер обладает отличной балансировкой, что повышает удобство при длительном использовании. Более того, минимальный вес в 1,7 кг делает его незаменимым помощником для всех пользователей, включая тех, кто предпочитает лёгкие и маневренные устройства. Бренд DEKO гарантирует надежность и долговечность инструмента, делая его отличным выбором для ежедневных садовых работ.
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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