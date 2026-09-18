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Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ)

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Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 070 руб.  1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300251
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ)

Описание

Если вам требуется удалить задний фон или выделить объект на фотографии, то вам поможет новая программа от компании SoftOrbits. В программе предусмотрен ручной и автоматический режим работы, что идеально подходит не только для личного, но и для коммерческого использования.

 

Ручной режим подразумевает работу с двумя цветными маркерами, которые отвечают за области, которые нужно удалить или оставить. Достаточно зеленым маркером выделить контур области, которую нужно оставить, а красным область которую удалить, а дальше программа все сделает за вас. Уникальные алгоритмы работы программы позволяют получить отличный результат.

 

Автоматический режим позволит вам удалить фон с тысяч фотографий, достаточно лишь активировать пакетный режим обработки. Программа сама определит тот фон, который нужно удалить. Встроенные функции окажутся просто незаменимыми для владельцев интернет-магазинов, которые смогут не только изменить задний фон у изображений, но и наложить логотип или водяной знак, в качестве дополнительной защиты. По умолчанию вы получите простой прозрачный фон своих изображений, но сможете легко его заменить на цветной или выбранный вами с другой фотографии.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Если вам требуется удалить задний фон или выделить объект на фотографии, то вам поможет новая программа от компании SoftOrbits. В программе предусмотрен ручной и автоматический режим работы, что идеально подходит не только для личного, но и для коммерческого использования.

 

Ручной режим подразумевает работу с двумя цветными маркерами, которые отвечают за области, которые нужно удалить или оставить. Достаточно зеленым маркером выделить контур области, которую нужно оставить, а красным область которую удалить, а дальше программа все сделает за вас. Уникальные алгоритмы работы программы позволяют получить отличный результат.

 

Автоматический режим позволит вам удалить фон с тысяч фотографий, достаточно лишь активировать пакетный режим обработки. Программа сама определит тот фон, который нужно удалить. Встроенные функции окажутся просто незаменимыми для владельцев интернет-магазинов, которые смогут не только изменить задний фон у изображений, но и наложить логотип или водяной знак, в качестве дополнительной защиты. По умолчанию вы получите простой прозрачный фон своих изображений, но сможете легко его заменить на цветной или выбранный вами с другой фотографии.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
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Отзывы


Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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