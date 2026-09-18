Описание товара PDF Logo Remover Personal [SO-16] (электронный ключ)

Описание

PDF Logo Remover - это простейшее решение для удаления водяных знаков и других изображений с PDF файлов.

Эта программа позволяет удалить ненужные объекты с PDF фалов не меняя их структуру и форматирование. Удаление фоновых изображений поможет вам сэкономить на чернилах при печати многостраничных PDF документах.

Улучшите читаемость PDF документов

Ненужные изображения и фон могут сделать PDF документы тяжелыми для восприятия за счет меньшей контрастности текста и загроможденности документа. Удаление водяных знаков и фона может улучшить читаемость. Особенно это ощутимо при просмотре PDF на мобильных устройствах на небольших экранах.

Сохраните чернила принтера

Документы с темным фоном не только труден для восприятия, но и требует большого количества чернил при печати. Очистка PDF файлов сохранит чернила и тонер. В отдельных случаях экономоия может составить 90%!

Пакетный режим работы

PDF Logo Remover работает в пакетном режиме, позволяя вам очистить большое количество PDF документов, удалив с них одинаковые изображения. Вы можете удалить водяные знаки, логотипы, фоновые изображения, изображения шапки и подвала и прочие типы встроенных изображений.

Вы получите тот же документ

Программа работает не влияя на качество оригинального документа, сохраняя структуру и форматирование документа не зависимо от числа удаленных изображений.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.Ссылка на дистрибутив PDF Logo Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.