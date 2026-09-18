Описание товара Video Watermark Maker Business [SO-22-b] (электронный ключ)

Описание

Защитите свои видео цифровыми водяными знаками!

Вы можете добавлять один или более водяных знаков, выводя их поверх видеопотока постоянно или же с некоторой периодичностью. Автоматическая подстройка водяного знака по размеру обеспечит постоянное соотношение размеров видео и вашего знака, вне зависимости от разрешения видеопотока, а удобная пакетная обработка обеспечит наложение копирайта на все ваши видео всего за несколько кликов. Поддержка многочисленных дополнительных функций делает Video Watermark Maker поистине незаменимым помощником для любого, кто занимается редактированием или публикацией видеороликов.

Video Watermark Maker позволяет вам защитить и рекламировать ваши видеоматериалы без особых дополнительных усилий. Вы можете использовать любой текст, картинку, или комбинацию и того и другого для создания собственного уникального логотипа или водяного знака. Вы можете выбрать расположение вашего знака, его прозрачность, размер, сохранить ваш макет и применить ко всем своим видеофайлам - всего за несколько движений!

Добавление исчезающих копирайтов

Вы можете наложить ваш водяной знак на видеоролик, отображая его все время показа, или же установить конкретные временные интервалы, когда логотип должен проявляться или исчезать. Это позволит создавать видео с эффектом полного погружения без ущерба для ваших авторских прав.

Рекламируйте ваши ролики на YouTube

Вы публикуете ваши видеоролики на YouTube? Кража копирайтов нередкое явление на этом ресурсе. Защитите свои права путем наложения уникального водяного знака на ваши видеоролики! С помощью Video Watermark Maker процесс наложения копирайта будет быстрым и легким, обеспечивая первоклассное качество.

Копирайты на изображениях или текстах

Вставляйте водяные знаки, состоящие из любой комбинации текста и картинок! Вы можете вращать изображения на нужный вам угол, добавлять тени и цветовое тонирование, создавая ваш собственный, уникальный водяной знак. Для текстовых копирайтов вы можете изменять шрифты, цвета и добавлять всевозможные эффекты, доступные для изображений. Также вы можете использовать несколько водяных знаков в одном и том же видеоролике, добавляя несколько слоев с разной прозрачностью.

Один размер копирайта вне зависимости от разрешения

Видеопотоки могут различаться размером и свойствами: Full HD, 720p или VGA, оптимизированные под мобильные устройства - Video Watermark Maker обрабатывает любой формат. В зависимости от размеров и разрешения видео программа автоматически регулирует размер водяного знака, сохраняя оригинальные пропорции соотношения размеров по отношению к изображению.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.Ссылка на дистрибутив Video Watermark Maker. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.