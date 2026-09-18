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PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ)

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PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 890 руб.  2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300249
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ)

Описание

PDF Logo Remover - это простейшее решение для удаления водяных знаков и других изображений с PDF файлов.

Эта программа позволяет удалить ненужные объекты с PDF фалов не меняя их структуру и форматирование. Удаление фоновых изображений поможет вам сэкономить на чернилах при печати многостраничных PDF документах.

Улучшите читаемость PDF документов

Ненужные изображения и фон могут сделать PDF документы тяжелыми для восприятия за счет меньшей контрастности текста и загроможденности документа. Удаление водяных знаков и фона может улучшить читаемость. Особенно это ощутимо при просмотре PDF на мобильных устройствах на небольших экранах.

Сохраните чернила принтера

Документы с темным фоном не только труден для восприятия, но и требует большого количества чернил при печати. Очистка PDF файлов сохранит чернила и тонер. В отдельных случаях экономоия может составить 90%!

Пакетный режим работы

PDF Logo Remover работает в пакетном режиме, позволяя вам очистить большое количество PDF документов, удалив с них одинаковые изображения. Вы можете удалить водяные знаки, логотипы, фоновые изображения, изображения шапки и подвала и прочие типы встроенных изображений.

Вы получите тот же документ

Программа работает не влияя на качество оригинального документа, сохраняя структуру и форматирование документа не зависимо от числа удаленных изображений.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив PDF Logo Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

PDF Logo Remover - это простейшее решение для удаления водяных знаков и других изображений с PDF файлов.

Эта программа позволяет удалить ненужные объекты с PDF фалов не меняя их структуру и форматирование. Удаление фоновых изображений поможет вам сэкономить на чернилах при печати многостраничных PDF документах.

Улучшите читаемость PDF документов

Ненужные изображения и фон могут сделать PDF документы тяжелыми для восприятия за счет меньшей контрастности текста и загроможденности документа. Удаление водяных знаков и фона может улучшить читаемость. Особенно это ощутимо при просмотре PDF на мобильных устройствах на небольших экранах.

Сохраните чернила принтера

Документы с темным фоном не только труден для восприятия, но и требует большого количества чернил при печати. Очистка PDF файлов сохранит чернила и тонер. В отдельных случаях экономоия может составить 90%!

Пакетный режим работы

PDF Logo Remover работает в пакетном режиме, позволяя вам очистить большое количество PDF документов, удалив с них одинаковые изображения. Вы можете удалить водяные знаки, логотипы, фоновые изображения, изображения шапки и подвала и прочие типы встроенных изображений.

Вы получите тот же документ

Программа работает не влияя на качество оригинального документа, сохраняя структуру и форматирование документа не зависимо от числа удаленных изображений.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив PDF Logo Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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PDF Logo Remover Business [SO-16-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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