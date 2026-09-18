Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 710 руб. 3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300236
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)
Описание
Возможности:
- Профессиональные инструменты для обработки фото
- Восстановление удаленных фотографий с телефона или фотоаппарата
- Создание карандашных рисунков из фотографии, как при позировании профессиональному художнику
- Удаление объектов с фото (людей попавших в кадр и т.п.)
- Виртуальный макияж
- Редактор иконок
- Сжатие фотографий для сокращения занимаемого места
- Преобразование формата изображений
- Восстановление старых семейных фотографий, удаление царапин дефектов
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Digital Photo Suite. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Курьерская доставка в Москве
Описание
Возможности:
- Профессиональные инструменты для обработки фото
- Восстановление удаленных фотографий с телефона или фотоаппарата
- Создание карандашных рисунков из фотографии, как при позировании профессиональному художнику
- Удаление объектов с фото (людей попавших в кадр и т.п.)
- Виртуальный макияж
- Редактор иконок
- Сжатие фотографий для сокращения занимаемого места
- Преобразование формата изображений
- Восстановление старых семейных фотографий, удаление царапин дефектов
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Digital Photo Suite. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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