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Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ)

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Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 300 руб.  3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300239
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ)

Описание

SoftOrbits Icon Maker 1.0 — с помощью этой программы Вы сможете создавать отличные иконки для приложений и баннеры. Даже если Вы не умеете рисовать, этот инструмент поможет вам создавать отлично оформленные иконки, значки курсоров и баннеры из любой картинки.

Предлагая все необходимое для разработки, редактирования и конвертирования небольших изображений, SoftOrbits Icon Maker является обязательным инструментом для любого разработчика приложений.

В состав программы входят все наиболее важные инструменты графических редакторов. Вы сможете обрезать, вращать, рисовать на уровне пикселей, создавая свои шедевры. В программе имеется широкий диапазон спецэффектов. Если Вы хотите сделать иконку из изображения с высоким разрешением программа автоматически создаст иконки любого размера и формата.

Программа может создавать иконки в пакетном режиме, что позволяет применять заранее определенные эффекты и производить системные значки для Вашей целевой платформы из партии различных изображений. Также можно импортировать иконки из различных библиотек значков в том числе ICL, DLL и EXE-файлов, сделать иконки из JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG файлов и импортировать многие другие графические форматы. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.

 

Основные возможности программы SoftOrbits Icon Maker:

 

  • Профессиональное редактирование иконок.
  • Автоматическая генерация иконок.
  • Создание и редактирование анимированных иконок и курсоров.
  • Создание и редактирование анимированных картинок GIF и баннеров.
  • Импорт библиотек иконок из ICL, DLL и EXE.
  • Потрясающие спецэффекты.
  • Конвертирование изображений в иконки.
  • Автоматическое создание иконок в пакетном режиме.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Icon Maker. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

SoftOrbits Icon Maker 1.0 — с помощью этой программы Вы сможете создавать отличные иконки для приложений и баннеры. Даже если Вы не умеете рисовать, этот инструмент поможет вам создавать отлично оформленные иконки, значки курсоров и баннеры из любой картинки.

Предлагая все необходимое для разработки, редактирования и конвертирования небольших изображений, SoftOrbits Icon Maker является обязательным инструментом для любого разработчика приложений.

В состав программы входят все наиболее важные инструменты графических редакторов. Вы сможете обрезать, вращать, рисовать на уровне пикселей, создавая свои шедевры. В программе имеется широкий диапазон спецэффектов. Если Вы хотите сделать иконку из изображения с высоким разрешением программа автоматически создаст иконки любого размера и формата.

Программа может создавать иконки в пакетном режиме, что позволяет применять заранее определенные эффекты и производить системные значки для Вашей целевой платформы из партии различных изображений. Также можно импортировать иконки из различных библиотек значков в том числе ICL, DLL и EXE-файлов, сделать иконки из JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG файлов и импортировать многие другие графические форматы. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.

 

Основные возможности программы SoftOrbits Icon Maker:

 

  • Профессиональное редактирование иконок.
  • Автоматическая генерация иконок.
  • Создание и редактирование анимированных иконок и курсоров.
  • Создание и редактирование анимированных картинок GIF и баннеров.
  • Импорт библиотек иконок из ICL, DLL и EXE.
  • Потрясающие спецэффекты.
  • Конвертирование изображений в иконки.
  • Автоматическое создание иконок в пакетном режиме.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Icon Maker. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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