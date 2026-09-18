Описание товара Icon Maker Business [SO-23-b] (электронный ключ)

Описание

SoftOrbits Icon Maker 1.0 — с помощью этой программы Вы сможете создавать отличные иконки для приложений и баннеры. Даже если Вы не умеете рисовать, этот инструмент поможет вам создавать отлично оформленные иконки, значки курсоров и баннеры из любой картинки.

Предлагая все необходимое для разработки, редактирования и конвертирования небольших изображений, SoftOrbits Icon Maker является обязательным инструментом для любого разработчика приложений.

В состав программы входят все наиболее важные инструменты графических редакторов. Вы сможете обрезать, вращать, рисовать на уровне пикселей, создавая свои шедевры. В программе имеется широкий диапазон спецэффектов. Если Вы хотите сделать иконку из изображения с высоким разрешением программа автоматически создаст иконки любого размера и формата.

Программа может создавать иконки в пакетном режиме, что позволяет применять заранее определенные эффекты и производить системные значки для Вашей целевой платформы из партии различных изображений. Также можно импортировать иконки из различных библиотек значков в том числе ICL, DLL и EXE-файлов, сделать иконки из JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG файлов и импортировать многие другие графические форматы. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.

Основные возможности программы SoftOrbits Icon Maker:

Профессиональное редактирование иконок.

Автоматическая генерация иконок.

Создание и редактирование анимированных иконок и курсоров.

Создание и редактирование анимированных картинок GIF и баннеров.

Импорт библиотек иконок из ICL, DLL и EXE.

Потрясающие спецэффекты.

Конвертирование изображений в иконки.

Автоматическое создание иконок в пакетном режиме.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.Ссылка на дистрибутив Icon Maker. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.