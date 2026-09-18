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Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)

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Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 710 руб.  3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300255
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)

Описание

Picture Doctor - это программа для восстановления JPEG файлов. Она поддерживает форматы JPEG и Adobe Photoshop ® PSD. Программа восстанавливает поврежденные фото и сохраняет их в формате BMP.

 

Главные особенности:

  • Бесплатная демо версия
  • Поддержка форматов JPEG и PSD
  • Восстанавливает изображения с сохранением оригинальных размеров и палитры
  • Восстанавливает слои для PSD файлов
  • Простота в использовании
  • Работа в пакетном режиме
  • Вы получаете службу восстановления файлов у себя дома!

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Picture Doctor. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Picture Doctor - это программа для восстановления JPEG файлов. Она поддерживает форматы JPEG и Adobe Photoshop ® PSD. Программа восстанавливает поврежденные фото и сохраняет их в формате BMP.

 

Главные особенности:

  • Бесплатная демо версия
  • Поддержка форматов JPEG и PSD
  • Восстанавливает изображения с сохранением оригинальных размеров и палитры
  • Восстанавливает слои для PSD файлов
  • Простота в использовании
  • Работа в пакетном режиме
  • Вы получаете службу восстановления файлов у себя дома!

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Picture Doctor. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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