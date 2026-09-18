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SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ)

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SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 890 руб.  2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300281
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ)

Описание

Улучшение кожи лица

Гламурные модели имеют великолепную кожу... Или нет? Часы, проведенные за макияжем, а также куча времени на обработку фотографий делают фото "модельнми". SoftSkin Photo Makeup значительно упрощает процесс создания профессиональных портретных фото путем устранения дефектов кожи таких, как морщины, прыщики, веснушки и пятна, улучшает цвет кожи.

Улучшение текстуры кожи

Ваша кожа может выглядеть идеально! SoftSkin Photo Makeup делает кожу гладкой а фотографию безупречной. Никому не нравится неестественный макияж, выглядящий как кожа пластиковой куклы, у вас не будет "пластиковой кожи" на фото. Вместо этого, программа улучшает текстуру кожи, предавая ей естественный и здоровый вид.

Отбеливание зубов и глаз

Сложные условия съемки и тени могут делают ваш портрет далеким от совершенства. Вы можете улучшить его, сделав ваши зубы и белки глаз белее. Это очень легко сделать с помощью программы, всего несколько щелков мыши и готово!

Выделение глаз

Выразительные глаза - это один из главных элементов портрета. Вы можете с легкостью выделить глаза с помощью SoftSkin Photo Makeup несколькими щелчками мыши.

Устранение эффекта красных глаз

Эффект красных глаз появляется на фото из-за вспышки, направленной прямо в лицо. Свет, отражаясь от глазного дна, создает красное пятно на фото. Фотографы могут легко избежать эффекта красных глаз путем правильного фото оборудования и съемки, однако у обычных фотолюбителей это не всегда получается и эффект красных глаз нужно устранять.

SoftSkin Photo Makeup с легкостью устранит эффект красных глаз несколькими щелчками мыши.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, включает набор инструментов (помада, карандаш для подводки глаз, пудра), понятен каждой женщине.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив SoftSkin Photo Makeup. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Улучшение кожи лица

Гламурные модели имеют великолепную кожу... Или нет? Часы, проведенные за макияжем, а также куча времени на обработку фотографий делают фото "модельнми". SoftSkin Photo Makeup значительно упрощает процесс создания профессиональных портретных фото путем устранения дефектов кожи таких, как морщины, прыщики, веснушки и пятна, улучшает цвет кожи.

Улучшение текстуры кожи

Ваша кожа может выглядеть идеально! SoftSkin Photo Makeup делает кожу гладкой а фотографию безупречной. Никому не нравится неестественный макияж, выглядящий как кожа пластиковой куклы, у вас не будет "пластиковой кожи" на фото. Вместо этого, программа улучшает текстуру кожи, предавая ей естественный и здоровый вид.

Отбеливание зубов и глаз

Сложные условия съемки и тени могут делают ваш портрет далеким от совершенства. Вы можете улучшить его, сделав ваши зубы и белки глаз белее. Это очень легко сделать с помощью программы, всего несколько щелков мыши и готово!

Выделение глаз

Выразительные глаза - это один из главных элементов портрета. Вы можете с легкостью выделить глаза с помощью SoftSkin Photo Makeup несколькими щелчками мыши.

Устранение эффекта красных глаз

Эффект красных глаз появляется на фото из-за вспышки, направленной прямо в лицо. Свет, отражаясь от глазного дна, создает красное пятно на фото. Фотографы могут легко избежать эффекта красных глаз путем правильного фото оборудования и съемки, однако у обычных фотолюбителей это не всегда получается и эффект красных глаз нужно устранять.

SoftSkin Photo Makeup с легкостью устранит эффект красных глаз несколькими щелчками мыши.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, включает набор инструментов (помада, карандаш для подводки глаз, пудра), понятен каждой женщине.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив SoftSkin Photo Makeup. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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SoftSkin Photo Makeup Business [SO-20-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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