Batch Picture Resizer Business [SO-2-b] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Batch Picture Resizer Business [SO-2-b] (электронный ключ)
Описание
Batch Picture Resizer - это программа для изменения размеров фотографий, преобразования форматов, пакетной обработки фотографий, переименования файлов и наложения водяных знаков. Она поможет Вам уменьшить размер фотографии для отсылки по электронной почте, публикации в интернете или просто для экономии места на жестком диске. Batch Picture Resizer поддерживает все основные форматы файлов (включая RAW, JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA и др.). Программа может не только изменить размер фото, сохраняя качество, но и повернуть и зеркально отразить изображения. Она позволяет одним кликом мыши выполнить уменьшение размера фото, оптимизировать контраст, яркость и цветовые уровни, преобразовать изображения в черно-белый формат, добавить водяные знаки, защищающие изображение от нелегального использования. Многие современные камеры могут сохранять свое положение в момент съемки Batch Picture Resizer может извлечь эту информацию и использовать ее для автоматического поворота изображений. Вам не придется вращать каждую фотографию вручную. Возможности программы
- Изменение размеров любого количество изображений
- Средства для нанесения водяных знаков и штампов
- Преобразование форматов изображений
- Автоматический поворот JPEG изображений
- Поворот изображений без потерь качества
- Изменение размеров холста
- Пакетное переименование файлов
- Быстрота и простота в использовании
- Работа в консольном режиме через параметры командной строки
- Оптимизация параметров изображения и преобразование в черно-белый формат
- Поддержка Windows Vista и Windows 7
- Возможность изменить уровень сжатия и DPI
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Batch Picture Resizer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Описание
Batch Picture Resizer - это программа для изменения размеров фотографий, преобразования форматов, пакетной обработки фотографий, переименования файлов и наложения водяных знаков. Она поможет Вам уменьшить размер фотографии для отсылки по электронной почте, публикации в интернете или просто для экономии места на жестком диске. Batch Picture Resizer поддерживает все основные форматы файлов (включая RAW, JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA и др.). Программа может не только изменить размер фото, сохраняя качество, но и повернуть и зеркально отразить изображения. Она позволяет одним кликом мыши выполнить уменьшение размера фото, оптимизировать контраст, яркость и цветовые уровни, преобразовать изображения в черно-белый формат, добавить водяные знаки, защищающие изображение от нелегального использования. Многие современные камеры могут сохранять свое положение в момент съемки Batch Picture Resizer может извлечь эту информацию и использовать ее для автоматического поворота изображений. Вам не придется вращать каждую фотографию вручную. Возможности программы
- Изменение размеров любого количество изображений
- Средства для нанесения водяных знаков и штампов
- Преобразование форматов изображений
- Автоматический поворот JPEG изображений
- Поворот изображений без потерь качества
- Изменение размеров холста
- Пакетное переименование файлов
- Быстрота и простота в использовании
- Работа в консольном режиме через параметры командной строки
- Оптимизация параметров изображения и преобразование в черно-белый формат
- Поддержка Windows Vista и Windows 7
- Возможность изменить уровень сжатия и DPI
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