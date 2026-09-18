Описание товара Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ)

Описание

Сделайте ваше фото идеальным! Удалите из кадра все мешающие объекты. Вы легко сможете стереть такие объекты, как случайные прохожие, машины, животных, провода и многое другое. Simple Photo Editor поможет вам отредактировать фотографию несколькими кликами мыши, сделав ее привлекательной и без лишних объектов, попавших в кадр.

Вам больше не понадобится дорогостоящий фоторедактор, чтобы превратить ваши снимки в профессиональные фото. Simple Photo Editor оснащен полнофункциональной панелью инструментов для редактирования фотографий. Здесь нет ничего лишнего, тем не менее, все инструменты позволяющие сделать основную обработку у вас всегда под рукой.

Управляйте вашей домашней фотоколлекцией. Благодаря Simple Photo Editor вы можете фильтровать и удалять размытые и неудачные фотографии. Кроме того, благодаря удобной системе файлового управления, вы сможете быстро удалять ненужные дубликаты. Благодаря этой программе вы поймете, что редактирование фотографий –это очень быстрый и приятный процесс!

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать