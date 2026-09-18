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Batch Picture Resizer Personal [SO-2] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Batch Picture Resizer Personal [SO-2] (электронный ключ)

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Batch Picture Resizer Personal [SO-2] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 070 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300234
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Batch Picture Resizer Personal [SO-2] (электронный ключ)

Описание

Batch Picture Resizer - это программа для изменения размеров фотографий, преобразования форматов, пакетной обработки фотографий, переименования файлов и наложения водяных знаков. Она поможет Вам уменьшить размер фотографии для отсылки по электронной почте, публикации в интернете или просто для экономии места на жестком диске. Batch Picture Resizer поддерживает все основные форматы файлов (включая RAW, JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA и др.). Программа может не только изменить размер фото, сохраняя качество, но и повернуть и зеркально отразить изображения. Она позволяет одним кликом мыши выполнить уменьшение размера фото, оптимизировать контраст, яркость и цветовые уровни, преобразовать изображения в черно-белый формат, добавить водяные знаки, защищающие изображение от нелегального использования. Многие современные камеры могут сохранять свое положение в момент съемки Batch Picture Resizer может извлечь эту информацию и использовать ее для автоматического поворота изображений. Вам не придется вращать каждую фотографию вручную. Возможности программы

 

 

  •     Изменение размеров любого количество изображений
  •     Средства для нанесения водяных знаков и штампов
  •     Преобразование форматов изображений
  •     Автоматический поворот JPEG изображений
  •     Поворот изображений без потерь качества
  •     Изменение размеров холста
  •     Пакетное переименование файлов
  •     Быстрота и простота в использовании
  •     Работа в консольном режиме через параметры командной строки
  •     Оптимизация параметров изображения и преобразование в черно-белый формат
  •     Поддержка Windows Vista и Windows 7
  •     Возможность изменить уровень сжатия и DPI

 

 

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Batch Picture Resizer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Batch Picture Resizer Personal [SO-2] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Batch Picture Resizer - это программа для изменения размеров фотографий, преобразования форматов, пакетной обработки фотографий, переименования файлов и наложения водяных знаков. Она поможет Вам уменьшить размер фотографии для отсылки по электронной почте, публикации в интернете или просто для экономии места на жестком диске. Batch Picture Resizer поддерживает все основные форматы файлов (включая RAW, JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA и др.). Программа может не только изменить размер фото, сохраняя качество, но и повернуть и зеркально отразить изображения. Она позволяет одним кликом мыши выполнить уменьшение размера фото, оптимизировать контраст, яркость и цветовые уровни, преобразовать изображения в черно-белый формат, добавить водяные знаки, защищающие изображение от нелегального использования. Многие современные камеры могут сохранять свое положение в момент съемки Batch Picture Resizer может извлечь эту информацию и использовать ее для автоматического поворота изображений. Вам не придется вращать каждую фотографию вручную. Возможности программы

 

 

  •     Изменение размеров любого количество изображений
  •     Средства для нанесения водяных знаков и штампов
  •     Преобразование форматов изображений
  •     Автоматический поворот JPEG изображений
  •     Поворот изображений без потерь качества
  •     Изменение размеров холста
  •     Пакетное переименование файлов
  •     Быстрота и простота в использовании
  •     Работа в консольном режиме через параметры командной строки
  •     Оптимизация параметров изображения и преобразование в черно-белый формат
  •     Поддержка Windows Vista и Windows 7
  •     Возможность изменить уровень сжатия и DPI

 

 

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Batch Picture Resizer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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