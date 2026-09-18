Описание товара Red Eye Remover [SO-11] (электронный ключ)

Описание

Удаление эффекта красных глаз одним щелчком мыши

Red Eye Removal поможет вам убрать красные глаза одним щелчком мыши. Вам не нужно аккуратно выделять глаза на фотографии, программа сделает это за вас и автоматически уберет эффект красных глаз.

Об эффекте красных глаз

Эффект красных глаз появляется на фото при съемке со вспышкой, когда фотокамера направляна прямо в лицо человеку. Отражаясь от задней поверхности глаза, свет от вспышки возвращается обратно в камеру, засвечивая участок пленки. Этого эффекта легко избежать используя профессиональное фото обородование.

Однако при съемке многими камерами этот эффект часто может испортить ваши кадры. Вы можете устранить эффект кнасных глаз вручную, аккуратно выделив каждый глаз, и скорректировав его цвет и яркость. Результат будет зависеть от того, на сколько вы были аккуратны, а также от ваших навыков владения графическими редакторами. Программа Red Eye Removal поможет убрать красные глаза на фото путем автоматического определения красной области и корректировки параметров изображения. Нужен всего один клик мыши!

Устранение эффекта красных глаз у животных

В отличие от других программ, Red Eye Removal позволяет устранять эффект красных глаз на фоторафиях животных. При использовании вспышки глаза животных могут выглядеть не только красными, но и желтым, синими или зелеными. Red Eye Removal определяет искаженный цвет и корректирует его при щелчке на область глаза.

Простота в использовании

Red Eye Removal очень проста использовании. Вы можете перетащить в нее ваши фотографии и обработать их все за одни раз. В программе есть команды "Отменить" и "Повторить", что позволит вам отменить неудачные преобразования.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.Ссылка на дистрибутив Red Eye Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.