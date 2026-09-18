Photo Stamp Remover Personal [SO-8] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Photo Stamp Remover Personal [SO-8] (электронный ключ)
Описание
Photo Stamp Remover - это утилита, с помощью которой Вы легко сможете удалить нежелательные объекты с ваших фото, например, убрать водяной знак с фотографии, удалить логотипы и штампы с датой.
Программа позволяет удалить предметы и людей, которые Вы не хотите видеть на ваших фотографиях. Photo Stamp Remover делает это автоматически, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. Вам не понадобится выполнять долгую и нудную работу с инструментам вроде Клонирующий Штамп в Photoshop. Вместо этого вы получите готовый результат в считанные минуты.
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Photo Stamp Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Описание
Photo Stamp Remover - это утилита, с помощью которой Вы легко сможете удалить нежелательные объекты с ваших фото, например, убрать водяной знак с фотографии, удалить логотипы и штампы с датой.
Программа позволяет удалить предметы и людей, которые Вы не хотите видеть на ваших фотографиях. Photo Stamp Remover делает это автоматически, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. Вам не понадобится выполнять долгую и нудную работу с инструментам вроде Клонирующий Штамп в Photoshop. Вместо этого вы получите готовый результат в считанные минуты.
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