Top.Mail.Ru
SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
2 300 руб.  3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300279
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ)

Описание

Удалите ненужные объекты с ваших фото

Будь то пейзаж или портретная фотография, редко удается снять только тот объект, что вы хотите. Случайный турист или прохожий, припаркованная машина, появившаяся невесть откуда чья-то голова, рука или нога могут испортить любой потрясающий кадр.

С помощью программы SoftOrbits Photo Retoucher вы сможете легко и бесследно удалить лишние объекты с ваших фотографий. Интеллектуальный алгоритм проанализирует изображение и восстановит оригинальный фон позади удаляемого объекта.

Ретушь лица и удаление дефектов кожи

С помощью SoftOrbits Photo Retoucher ретушь лица и портретов становится удивительно простым. Программа не сделает фотографии слишком гламурными - лицо не станет похожим на лицо фарфоровой куклы, однако небольшие дефекты, такие как родинки, шрамы, морщины будут удалены бесследно. Программа умеет профессионально ретушировать портреты, удаляя дефекты кожи, отбеливая зубы и белки глаз.

Восстановление старых фотографий

Реставрация старых, поврежденных фотографий требует много времени и опыта в этой области... если у вас нет SoftOrbits Photo Retoucher. Эта программа найдет и удалит пыль, царапины, пятна, заломы и прочие дефекты с отсканированных фотографий и негативов. Интеллектуальные алгоритмы автоматически восстановят поврежденные участки фотографий, бесследно удаляя дефекты.

SoftOrbits Photo Retoucher может удалить царапины и пятна, удалить шум, восстановить заломы, оторванные и поврежденные части фотографий, а также удалить пометки и надписи.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив SoftOrbits Photo Retoucher. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Удалите ненужные объекты с ваших фото

Будь то пейзаж или портретная фотография, редко удается снять только тот объект, что вы хотите. Случайный турист или прохожий, припаркованная машина, появившаяся невесть откуда чья-то голова, рука или нога могут испортить любой потрясающий кадр.

С помощью программы SoftOrbits Photo Retoucher вы сможете легко и бесследно удалить лишние объекты с ваших фотографий. Интеллектуальный алгоритм проанализирует изображение и восстановит оригинальный фон позади удаляемого объекта.

Ретушь лица и удаление дефектов кожи

С помощью SoftOrbits Photo Retoucher ретушь лица и портретов становится удивительно простым. Программа не сделает фотографии слишком гламурными - лицо не станет похожим на лицо фарфоровой куклы, однако небольшие дефекты, такие как родинки, шрамы, морщины будут удалены бесследно. Программа умеет профессионально ретушировать портреты, удаляя дефекты кожи, отбеливая зубы и белки глаз.

Восстановление старых фотографий

Реставрация старых, поврежденных фотографий требует много времени и опыта в этой области... если у вас нет SoftOrbits Photo Retoucher. Эта программа найдет и удалит пыль, царапины, пятна, заломы и прочие дефекты с отсканированных фотографий и негативов. Интеллектуальные алгоритмы автоматически восстановят поврежденные участки фотографий, бесследно удаляя дефекты.

SoftOrbits Photo Retoucher может удалить царапины и пятна, удалить шум, восстановить заломы, оторванные и поврежденные части фотографий, а также удалить пометки и надписи.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив SoftOrbits Photo Retoucher. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...