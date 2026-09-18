Описание товара SoftOrbits Photo Retoucher Business [SO-19-b] (электронный ключ)

Описание

Удалите ненужные объекты с ваших фото

Будь то пейзаж или портретная фотография, редко удается снять только тот объект, что вы хотите. Случайный турист или прохожий, припаркованная машина, появившаяся невесть откуда чья-то голова, рука или нога могут испортить любой потрясающий кадр.

С помощью программы SoftOrbits Photo Retoucher вы сможете легко и бесследно удалить лишние объекты с ваших фотографий. Интеллектуальный алгоритм проанализирует изображение и восстановит оригинальный фон позади удаляемого объекта.

Ретушь лица и удаление дефектов кожи

С помощью SoftOrbits Photo Retoucher ретушь лица и портретов становится удивительно простым. Программа не сделает фотографии слишком гламурными - лицо не станет похожим на лицо фарфоровой куклы, однако небольшие дефекты, такие как родинки, шрамы, морщины будут удалены бесследно. Программа умеет профессионально ретушировать портреты, удаляя дефекты кожи, отбеливая зубы и белки глаз.

Восстановление старых фотографий

Реставрация старых, поврежденных фотографий требует много времени и опыта в этой области... если у вас нет SoftOrbits Photo Retoucher. Эта программа найдет и удалит пыль, царапины, пятна, заломы и прочие дефекты с отсканированных фотографий и негативов. Интеллектуальные алгоритмы автоматически восстановят поврежденные участки фотографий, бесследно удаляя дефекты.

SoftOrbits Photo Retoucher может удалить царапины и пятна, удалить шум, восстановить заломы, оторванные и поврежденные части фотографий, а также удалить пометки и надписи.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.Ссылка на дистрибутив SoftOrbits Photo Retoucher. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.