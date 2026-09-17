Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
защита от DDoS-атак, фильтрация IP-адресов, SPI
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
202x141x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х7
Вес, г.
530
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный
Беспроводной двухдиапазонный 4G LTE-маршрутизатор со скорость загрузки до 1317 Мбит/с. 2 внешние 4G-антенны и 3 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение. Не требует настройки - вставьте SIM-карту и включите роутер для высокоскоростного доступа в Интернет. Позволяет одновременно создавать две сети Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 10 030 руб.2508 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(2-pack)
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
-
В наличииЦена 10 410 руб.2603 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer AX72 Pro
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)
-
В наличииЦена 10 760 руб.2690 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
-
В наличииЦена 10 860 руб.2715 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
-
В наличииЦена 11 050 руб.2763 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
защита от DDoS-атак, фильтрация IP-адресов, SPI
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
202x141x34 мм
Страна производитель
Китай
Беспроводной двухдиапазонный 4G LTE-маршрутизатор со скорость загрузки до 1317 Мбит/с. 2 внешние 4G-антенны и 3 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение. Не требует настройки - вставьте SIM-карту и включите роутер для высокоскоростного доступа в Интернет. Позволяет одновременно создавать две сети Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный