Люстры для веранды

Тип светильника бра настенный планка подвес потолочный Стиль арт-деко восточный гламур классика ковка лофт модерн прованс ретро флористика хай-тек хайтек хрусталь Количество ламп 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Тип цоколя E14 E27 G5.3 G53 G9 GU10 LED LED 15Вт 3000 К LED/E14 Е14 Е27 Максимальная мощность лампы, Вт 4.5 5 6 7 8 9 60 Вт 9.6 10 12 15 18 22 28 30 35 36 40 50 60 100 Цвет каркаса V3454/3PL бежевый бежевый с золотом бежевый/золото бежевый/серебро бежевый/хром белый белый глянец белый матовый белый матовый с золотом белый/золотой белый/золотой патиной белый/серебро белый/хром бронза зеленый золото золото/белый золото/кремовый золото/черный коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом кремовый с золотом латунь латунь/белый медь никель розовый серебро серебро/белый серебряный/черный серый хром хром/коричневый хром/серебро хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/золотой черный/серебро Материал основания Материал плафона/абажура ПВХ акрил акрил/металл акрил/стекло алебастровое стекло гипс дерево картон металл металл/акрил металл/стекло металл/хрусталь пластик полимер стекло стекло/мдф стекло/металл текстиль текстиль/акрил текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 2 4 5 7 9.5 10 11 11.8 12 13 14 15 16 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24 25 26 27 28 28.5 29 30 31 31.5 32 33 34 35 35.5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 52 53 54 55 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 89.5 90 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103.1 104 105 106 109 110 112 113 114 115 116 118 119 120 121.5 124 125 130 132 133 134 135 143 145 150 152 155 160 162.5 165 171 200 215 216 220 225 235 237 240 Длина, см 4 5 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.8 7.9 8 9 10 11 11.5 12 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.3 17 17.5 18 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 23 24 25 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 36 37 37.5 38 39 40 40.5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 73 75 77 78 83 85 87 124 Декоративные элементы ангелы бокалы ветки/лепестки/подвески виньетки виньетси листики листья паук подвески птички свечи сетка цветы цепи шарики Форма звезда каскад квадрат кольца конус круг куб нестандартная овал паук пирамида полусфера прямоугольник трапеция треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый бежевый/золото белый белый матовый белый/золото белый/золотой белый/коричневый белый/прозрачный белый/серебро белый/синий белый/хром белый/черный бронза бронза/черный голубой графит дымчатый желтый зеленый золото золото/белый золото/прозрачный золото/черный коричневый красный медь мультиколор оранжевый прозрачный прозрачный/хром розовый серебро серебро/белый серый серый/хром хром черный черный матовый черный/золото черный/золотой черный/хром