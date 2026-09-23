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Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 640336
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Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние, 640336

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Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 1
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Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
  • Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 1
  • Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 2
  • Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 294 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние
4 294 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Colosseo
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Высота, см
32
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
4.5

Описание товара Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние

Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C
Причина уценки: нет двух плафонов;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Мощность лампы, W: 60
  • Тип установки: на штанге
  • Количество ламп, шт: 5
  • Тип используемых ламп: Лампы накаливания
  • Тип цоколя: E27
  • Материал плафонов: Стекло
  • Цвет плафонов и декора: белый
  • Материал арматуры: Металл
Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Colosseo
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Высота, см
32
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C
Причина уценки: нет двух плафонов;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Мощность лампы, W: 60
  • Тип установки: на штанге
  • Количество ламп, шт: 5
  • Тип используемых ламп: Лампы накаливания
  • Тип цоколя: E27
  • Материал плафонов: Стекло
  • Цвет плафонов и декора: белый
  • Материал арматуры: Металл
Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4294 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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