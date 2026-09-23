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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние купить с доставкой в Москве, 636895
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние, 636895

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Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 8 Площадь освещения, кв.м. 24 Тип крепления потолочное Цвет коричневый металлик Стиль ар-деко Комплектность: коробка, плафоны 8 штук, комплект креплений;
  • Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
3 749 руб.  10 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние
3 749 руб. -65%
10 710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 8 Площадь освещения, кв.м. 24 Тип крепления потолочное Цвет коричневый металлик Стиль ар-деко Комплектность: коробка, плафоны 8 штук, комплект креплений;
Размеры в упаковке, см
61х31х21
Вес, кг.
4.1

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние

Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт 
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Макс. мощность лампы (Вт) 40
  • Кол-во ламп 8
  • Площадь освещения, кв.м. 24
  • Тип крепления потолочное
  • Цвет коричневый металлик
  • Стиль ар-деко
Комплектность: коробка, плафоны 8 штук, комплект креплений;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 8 Площадь освещения, кв.м. 24 Тип крепления потолочное Цвет коричневый металлик Стиль ар-деко Комплектность: коробка, плафоны 8 штук, комплект креплений;
Описание
Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт 
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Макс. мощность лампы (Вт) 40
  • Кол-во ламп 8
  • Площадь освещения, кв.м. 24
  • Тип крепления потолочное
  • Цвет коричневый металлик
  • Стиль ар-деко
Комплектность: коробка, плафоны 8 штук, комплект креплений;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4831-8/8PL, 8xE27 макс. 40Вт отличное состояние - купить по цене 3749 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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