Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
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Характеристики
Описание товара Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
Люстра VITALUCE — это идеальное сочетание утонченного стиля и функциональности для современных интерьеров. Эта эффектная подвесная модель выполнена в популярном стиле лофт и украсит любое пространство своим минималистичным дизайном. С общей высотой 93 см и шириной 19,5 см, она прекрасно подходит для высоких потолков, добавляя комнате ни с чем не сравнимую элегантность и изысканность. Люстра изготовлена из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Матовый черный каркас подчеркивает индустриальный характер изделия, создавая атмосферу роскошной простоты. Такой дизайн идеально гармонирует с современными и урбанистическими интерьерами, добавляя им особенный шарм. Оснащена одним светильником с типом цоколя E27, позволяющим устанавливать различные лампы мощностью до 60 Вт, люстра предлагает необходимое освещение для любого помещения. Благодаря универсальности и практичности, этот светильник станет стильным акцентом в гостиной, столовой или на кухне, а также в других жилых или коммерческих зонах. Люстра VITALUCE весом всего 0,75 кг проста в установке и обслуживании, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит в оформлении интерьера как эстетику, так и функциональность.
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