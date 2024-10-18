Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%3 520 руб. 9 685 руб.
В наличии
Код товара: 555745
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 520 руб. -64%
9 685 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
52.5
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х12х11
Вес, кг.
1.3
Описание товара Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
Люстра VITALUCE V4799-1/3PL производства Россия имеет ширину 13 см и высоту 52.5 см. Модель выполнена в стиле модерн и великолепно впишется в обстановку аналогичных направлений. В утройстве используютя лампочки с цоколем E27. Основным материалом, применяемым в производстве люстры, является металл. Ведущий цвет - черный
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, В зал, Трехрожковые, Для веранды, В стиле Модерн, Черные, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, 3 плафона, черные в стиле лофт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
52.5
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Люстра VITALUCE V4799-1/3PL производства Россия имеет ширину 13 см и высоту 52.5 см. Модель выполнена в стиле модерн и великолепно впишется в обстановку аналогичных направлений. В утройстве используютя лампочки с цоколем E27. Основным материалом, применяемым в производстве люстры, является металл. Ведущий цвет - черный
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, В зал, Трехрожковые, Для веранды, В стиле Модерн, Черные, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, 3 плафона, черные в стиле лофт
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, В зал, Трехрожковые, Для веранды, В стиле Модерн, Черные, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, 3 плафона, черные в стиле лофт
Достоинства:
Комментарий:
С люстрой все хорошо, а вот схема для сборки от другого светильника
Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
Достоинства:
Комментарий:
С люстрой все хорошо, а вот схема для сборки от другого светильника