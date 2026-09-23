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Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт купить с доставкой в Москве
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Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт

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Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
1 270 руб.  2 975 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 555234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт
1 270 руб. -57%
2 975 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
32
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х16
Вес, г.
500

Описание товара Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт

Люстра VITALUCE — это элегантное и стильное решение для вашего интерьера, выполненное в популярном стиле лофт. Она станет идеальным акцентом, придающим пространству современный, индустриальный шарм. Конструкция люстры выполнена с использованием прочных и надежных материалов. Ее каркас изготовлен из черного металла, что подчеркивает стиль минимализма и обеспечивает долговечность. Плафон также выполнен из металла, что добавляет общую изысканность и строгость в дизайн. Люстра предназначена для установки на потолок и обладает компактными размерами: высота составляет 32 см, а ширина — 15 см, что делает ее идеальной для помещений с различной площадью и высотой потолков. Общий вес люстры — всего 0,45 кг, что облегчает монтаж и демонтаж. Люстра рассчитана на одну лампу с цоколем типа E27, поддерживающую максимальную мощность до 60 Вт. Это позволяет создать достаточный уровень освещения для комфортного времяпрепровождения в любой комнате — будь то гостиная, спальня или кухня. Люстра VITALUCE объединяет в себе изысканность и функциональность, делая ее незаменимой частью вашего интерьера.

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
32
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
15
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Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE — это элегантное и стильное решение для вашего интерьера, выполненное в популярном стиле лофт. Она станет идеальным акцентом, придающим пространству современный, индустриальный шарм. Конструкция люстры выполнена с использованием прочных и надежных материалов. Ее каркас изготовлен из черного металла, что подчеркивает стиль минимализма и обеспечивает долговечность. Плафон также выполнен из металла, что добавляет общую изысканность и строгость в дизайн. Люстра предназначена для установки на потолок и обладает компактными размерами: высота составляет 32 см, а ширина — 15 см, что делает ее идеальной для помещений с различной площадью и высотой потолков. Общий вес люстры — всего 0,45 кг, что облегчает монтаж и демонтаж. Люстра рассчитана на одну лампу с цоколем типа E27, поддерживающую максимальную мощность до 60 Вт. Это позволяет создать достаточный уровень освещения для комфортного времяпрепровождения в любой комнате — будь то гостиная, спальня или кухня. Люстра VITALUCE объединяет в себе изысканность и функциональность, делая ее незаменимой частью вашего интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра Vitaluce V4312-1/1PL, 1хE27 макс. 60Вт - стоимость товара 1270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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