Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%13 860 руб. 30 547 руб.
В наличии
Код товара: 263324
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 860 руб. -55%
30 547 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
12
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х43х14
Вес, кг.
7.3
Описание товара Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
ST Luce - эксклюзивная торговая марка декоративных итальянских светильников. Продукция экологически безопасна, использует технологию энергосбережения, безопасна в использовании, сертифицирована Ростестом и долго служит.
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Теги товара: Потолочные, В спальню, Светодиодные, 4 рожка, Для веранды, Белые, Из металла, Плетеные, На штанге
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
12
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Материал основания
металл
Стиль
хайтек
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
74
Страна производитель
Китай
ST Luce - эксклюзивная торговая марка декоративных итальянских светильников. Продукция экологически безопасна, использует технологию энергосбережения, безопасна в использовании, сертифицирована Ростестом и долго служит.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, Светодиодные, 4 рожка, Для веранды, Белые, Из металла, Плетеные, На штанге
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, Светодиодные, 4 рожка, Для веранды, Белые, Из металла, Плетеные, На штанге
Достоинства:
Не заметная, но светит отлично
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Вписалась в комнату как родная, свет дает очень яркий, можно читать и писать без дополнительного освещения. Смотрится интересно, не сразу на нее обращаешь внимание. Но вообще забавная.
Достоинства:
Простая, есть диммер
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Светильник выглядит лаконично, света дает достаточно на кухню 10 квадратов. Лампочки не нужны, Пыль вытирается легко. Служить будет долго, это же светодиоды. Смотрится хорошо, взгляд на себя почти не привлекает.
Достоинства:
Есть пульт, выглядит просто и интересно
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Привлекла меня своей простотой, так сказать, зацепился взглядом. Ждал ее с нетерпением, и не зря. Смотрится очень круто. Необычно, и не висит вниз как остальные. Как будто распласталась по потолку. Есть регулировка освещения, пульт работает как положено. Хороший светильник.
Достоинства:
Необычная, что-то новое для меня
Недостатки:
Не увидел
Комментарий:
Решил попробовать что-то новое для себя, выбрал эту модель. Светодиодных до этого никогда не было. Внешний вид мне понравился, люблю лаконичные вещи. Работает хорошо, читал про мигание светодиодов, но тут такого точно нет. В общем с выбором я не ошибся, покупкой доволен
Достоинства:
Регулируемое освещение, стиль
Недостатки:
Если перегорит, то с концами
Комментарий:
Единственный их минус — это невозможность замены при перегорании. Выполнена качественно, смотрится прикольно. Лучше всего выглядит на черном потолке. Впишется вообще в любой интерьер, потому что у нее нет никаких украшений. Работает нормально, не моргает. Регулируется хорошо, пульт работает.
Достоинства:
Пульт, все работает
Недостатки:
Не знаю пока
Комментарий:
Работает хорошо, не моргает, ни мигает, все светится с одинаковой яркостью. С подключением проблем не было. Дизайн на 5 из 5. Минимализм во всей его красе. Если нужно освещение в брутальный кабинет или кухню, то это просто идеальный вариант. Ничего лишнего, только приятный яркий свет.
Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный - стоимость товара 13860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Люстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
Достоинства:
Не заметная, но светит отлично
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Вписалась в комнату как родная, свет дает очень яркий, можно читать и писать без дополнительного освещения. Смотрится интересно, не сразу на нее обращаешь внимание. Но вообще забавная.
Достоинства:
Простая, есть диммер
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Светильник выглядит лаконично, света дает достаточно на кухню 10 квадратов. Лампочки не нужны, Пыль вытирается легко. Служить будет долго, это же светодиоды. Смотрится хорошо, взгляд на себя почти не привлекает.
Достоинства:
Есть пульт, выглядит просто и интересно
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Привлекла меня своей простотой, так сказать, зацепился взглядом. Ждал ее с нетерпением, и не зря. Смотрится очень круто. Необычно, и не висит вниз как остальные. Как будто распласталась по потолку. Есть регулировка освещения, пульт работает как положено. Хороший светильник.
Достоинства:
Необычная, что-то новое для меня
Недостатки:
Не увидел
Комментарий:
Решил попробовать что-то новое для себя, выбрал эту модель. Светодиодных до этого никогда не было. Внешний вид мне понравился, люблю лаконичные вещи. Работает хорошо, читал про мигание светодиодов, но тут такого точно нет. В общем с выбором я не ошибся, покупкой доволен
Достоинства:
Регулируемое освещение, стиль
Недостатки:
Если перегорит, то с концами
Комментарий:
Единственный их минус — это невозможность замены при перегорании. Выполнена качественно, смотрится прикольно. Лучше всего выглядит на черном потолке. Впишется вообще в любой интерьер, потому что у нее нет никаких украшений. Работает нормально, не моргает. Регулируется хорошо, пульт работает.
Достоинства:
Пульт, все работает
Недостатки:
Не знаю пока
Комментарий:
Работает хорошо, не моргает, ни мигает, все светится с одинаковой яркостью. С подключением проблем не было. Дизайн на 5 из 5. Минимализм во всей его красе. Если нужно освещение в брутальный кабинет или кухню, то это просто идеальный вариант. Ничего лишнего, только приятный яркий свет.