Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%11 520 руб. 30 020 руб.
В наличии
Код товара: 309253
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 520 руб. -62%
30 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
107.5
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х16
Вес, кг.
4.3
Описание товара Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
Подвесная люстра V5329-9/6S от российской фабрики Vitaluce станет прекрасным источником основного света в гостиной, спальне, кухне, кабинете, выполненных в классическом стиле. Хрустальная люстра поддерживает установку диммера. Модель с 1 декоративным плафоном имеет 6 лампочек с цоколем E14 (6xE14) с общей максимальной мощностью 240W и напряжением 220V, площадь освещения составит до 12 кв. м. Люстра имеет цветовую температуру 2400-2800K. Материал изготовления арматуры - металл. Подвесная люстра устанавливается на металлический крюк
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса
Теги товара: В спальню, В зал, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
107.5
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
хрусталь
Стиль
хрусталь
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
серый
Ширина, см
42.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Подвесная люстра V5329-9/6S от российской фабрики Vitaluce станет прекрасным источником основного света в гостиной, спальне, кухне, кабинете, выполненных в классическом стиле. Хрустальная люстра поддерживает установку диммера. Модель с 1 декоративным плафоном имеет 6 лампочек с цоколем E14 (6xE14) с общей максимальной мощностью 240W и напряжением 220V, площадь освещения составит до 12 кв. м. Люстра имеет цветовую температуру 2400-2800K. Материал изготовления арматуры - металл. Подвесная люстра устанавливается на металлический крюк
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса
Теги товара: В спальню, В зал, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса
Теги товара: В спальню, В зал, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге
Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт - по цене 11520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт