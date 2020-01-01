Люстры со свечами

Тип светильника бра планка подвес потолочные потолочный скоба Стиль арт-деко восточный кантри классика кованые ковка лофт модерн прованс ретро рустика современный флористика хай-тек хрусталь хрустальный Количество ламп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 26 40 60 Тип цоколя Максимальная мощность лампы, Вт 5 10 15 20 28 40 60 Цвет каркаса V3454/3PL античная бронза бежевый бежевый муар бежевый с золотом бежевый/золото белый белый глянец белый матовый белый матовый с золотом белый/золото белый/золотой белый/золотой патиной белый/серебро бронза бронза/черный графит золото золото/бежевый золото/голубой золото/кремовый золото/оранжевый золото/прозрачный золото/пурпурный золото/серебро золото/хром золото/черный золотой золотой перламутр коричневый коричневый матовый коричневый матовый с золотом коричневый/хром кофе кремовый с золотом латунь латунь/черный матовая латунь медный медь мультиколор никель прозрачный серебро серебро/античная медь серебро/черный серый хром хром/белый хром/графит хром/коричневый хром/красный хром/прозрачный хром/черный черный черный матовый черный с бронзой черный хром черный/бронза черный/золотистый черный/золотой черный/серебро черный/хром Материал основания акрил/металл дерево/металл канат/металл керамика/металл керамика/металл/хрусталь латунь латунь/литье латунь/стекло металл металл гальванизированный металл крашеный металл/полимер/стекло металл/полимер/хрусталь металл/полимерный материал металл/сплав алюминия металл/стекло металл/стекло/полимерный материал металл/стекло/хрусталь металл/фарфор металл/хрусталь текстиль/металл Материал плафона/абажура ПВХ/текстиль акрил акрил/металл акрил/стекло акрил/текстиль керамика металл металл/стекло металл/хрусталь органза пластик полимер стекло текстиль текстиль/хрусталь ткань хрусталь Высота, см 5.7 6.9 7.5 10.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22.5 23 24 25 25.5 26 27 28 28.5 29 29.5 30 31 32 32.4 32.5 33 34 35 35.5 36 37 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85.4 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96.5 97 98 99 100 101 101.5 102 102.5 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 123 124 125 126 127 130 133 135 136 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 157 158 160 165 166 167 168 170 171 172 173.5 175 178 180 181 182 186 188 190 195 197 198 200 203 210 215 216 220 223 226 227 232 237 238.5 240 245 250 252 260 261 262 270 275 282 285.5 288 300 365 550 Длина, см 3.5 9 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 25.5 26 26.5 27 28 30 31 32 33 34 34.5 35 36 37 38 39 39.5 40 41 42 42.5 43 44 45 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 53 53.5 54 55 55.5 56 57 58 59 60 61 61.4 62 63 63.5 64 65 66 67 68 69 70 70.5 71 72 73 74 74.5 75 76 77 78 79 79.5 80 81 82 83 84 84.5 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 110 113 122 123 170 400 450 Декоративные элементы акрил ангелы бабочки бантики барельеф бокалы веревка веревки виньетки виньетки/свечи кольца лепестки/ветки листики листья подвески птички рога свечи столовые приборы цветы цепи шарики эльфы ягоды Форма звезда каскад квадрат кольца конус круг куб нестандартная овал паук полусфера прямоугольник треугольник цилиндр шар Цвет плафона бежевый белый белый/золото белый/красный белый/медь белый/прозрачный бронза бронза/черный дымчатый желтый зеленый золотистый золото золото/прозрачный золото/черный золотой коричневый кремовый латунь медь медь/серебро мультиколор прозрачный прозрачный/бежевый прозрачный/серый прозрачный/фактурный прозрачный/хром розовый серебро серый хром хром/прозрачный хром/черный черный черный матовый черный/золото черный/хром