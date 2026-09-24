Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт, 678513
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%6 759 руб. 22 530 руб.
В наличии
Код товара: 678513
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Загружаем...
6 759 руб. -70%
22 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Коллекция V5154
Коллекция V5154
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В наличииЦена 11 660 руб. 38 868 руб.2915 руб. в СплитЛюстра VITALUCE V5154-1/6+3+1
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В наличииЦена 6 759 руб. 22 530 руб.1690 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х38х33
Вес, кг.
9.9
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, подвесы с креплением 105 шт.
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 14
- Общая мощность, Вт: 280
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: хрусталь
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1970
- Длина, мм: 330
- Ширина, мм: 330
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Бренд
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, подвесы с креплением 105 шт.
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 14
- Общая мощность, Вт: 280
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: хрусталь
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1970
- Длина, мм: 330
- Ширина, мм: 330
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт – стоимость товара 6759 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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