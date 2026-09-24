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Уцененный товар Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 купить с доставкой в Москве, 678511
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1, 678511

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Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 - фото 1
Уценка
Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
  • Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 - фото 1
  • Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
11 660 руб.  38 868 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678511
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1
11 660 руб. -70%
38 868 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция V5154
filter_none Товар входит в коллекцию V5154

Коллекция V5154


Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х32
Вес, кг.
10.15

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1

Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, клемы, подвесы 96 шт.
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 20
  • Общая мощность, Вт: 400
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: хрусталь
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 380
  • Длина, мм: 510
  • Ширина, мм: 510
Причина уценки:нет оригинальной упаковки

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, клемы, подвесы 96 шт.
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 20
  • Общая мощность, Вт: 400
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: хрусталь
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 380
  • Длина, мм: 510
  • Ширина, мм: 510
Причина уценки:нет оригинальной упаковки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V5154-1/6+3+1 - стоимость товара 11660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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