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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 718941
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние, 718941

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Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 5
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 6
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 7
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 8
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 9
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 10
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 11
Уценка
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 2
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 3
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 4
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 5
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 6
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 7
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 8
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 9
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 10
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 11
  • Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
2 790 руб.  7 959 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние
2 790 руб. -65%
7 959 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х41х21
Вес, кг.
2.7

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны, повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, каркас люстры, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
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Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны, повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, каркас люстры, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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