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Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт купить с доставкой в Москве
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Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт

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Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 1
Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 2
Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 3
Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
  • Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 2
  • Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 3
  • Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
7 650 руб.  19 800 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 555273
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
7 650 руб. -61%
19 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х26
Вес, кг.
2.5

Описание товара Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт

Люстра VITALUCE — это стильное и элегантное решение для вашего интерьера, уникально сочетающее в себе современные тенденции и классическую изысканность. Эта потолочная люстра от признанного бренда VITALUCE станет центром внимания в любой комнате, создавая атмосферу комфорта и уюта. Люстра выполнена из качественных материалов: её надежное основание изготовлено из прочного металла, а плафоны из изящного стекла, что обеспечивает не только долговечность, но и привлекательный внешний вид. Черный цвет каркаса добавляет модели строгости и утонченности, вписываясь в разнообразные стилистические решения вашего интерьера. Светильник оснащен шестью лампами, которые помогут равномерно осветить пространство, создавая мягкое и приятное освещение. Тип цоколя E27 позволяет выбрать лампы в соответствии с вашими предпочтениями по яркости и температуре света. Люстра VITALUCE — это не просто элемент освещения, а ключевой компонент вашего домашнего декора, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Подходит для установки в гостиной, на кухне или в спальне, наполняя ваш дом светом и элегантностью.

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE — это стильное и элегантное решение для вашего интерьера, уникально сочетающее в себе современные тенденции и классическую изысканность. Эта потолочная люстра от признанного бренда VITALUCE станет центром внимания в любой комнате, создавая атмосферу комфорта и уюта. Люстра выполнена из качественных материалов: её надежное основание изготовлено из прочного металла, а плафоны из изящного стекла, что обеспечивает не только долговечность, но и привлекательный внешний вид. Черный цвет каркаса добавляет модели строгости и утонченности, вписываясь в разнообразные стилистические решения вашего интерьера. Светильник оснащен шестью лампами, которые помогут равномерно осветить пространство, создавая мягкое и приятное освещение. Тип цоколя E27 позволяет выбрать лампы в соответствии с вашими предпочтениями по яркости и температуре света. Люстра VITALUCE — это не просто элемент освещения, а ключевой компонент вашего домашнего декора, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. Подходит для установки в гостиной, на кухне или в спальне, наполняя ваш дом светом и элегантностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт - данный товар вы можете купить по цене 7650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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